Statuia capitanului Hamilton, inlaturata din orasul neozeelandez care-i poarta numele la cererea unui trib de maori (Video)

Ziare.

com

Statuia capitanului Hamilton a fost inlaturata dupa o cerere a tribului local maori, Waikato-Tainui, a anuntat Consiliul orasului Hamilton intr-un comunicat emis vineri.Capitanul Hamilton a fost un comandant naval care a condus un escadron in timpul Razboaielor din Noua Zeelanda, in anii 1860. Razboaiele au dus la o confiscare pe scara larga de teritorii de catre guvernul colonial, cu mai mult de 2.000 de maori ucisi.Exista riscul ca statuia sa fie vandalizata in contextul demersurilor globale de a inlatura statuile controversate, a explicat consiliul.Primarul Paula Southgate a declarat ca mai multi oameni au considerat statuia lipsita de consideratie din punct de vedere personal si cultural."Nu putem ignora ce se intampla peste tot in lume si nici nu ar trebui. Intr-o perioada in care incercam sa construim toleranta si buna intelegere intre culturi si in comunitate, nu cred ca statuia (lui Hamilton) ne ajuta sa cream punti de legatura", a spus ea.Consiliul orasului lucreaza cu populatia locala maori pentru o revizuire a numelor sensibile de locuri si de orase.Mai devreme saptamana aceasta, Partidul politic Maori a cerut demararea unei anchete guvernamentale care sa se concentreze pe identificarea si inlaturarea monumentelor, statuilor si denumirilor din perioada coloniala. Copresedinta Debbie Ngarewa-Packer a declarat ca este timpul sa fie sarbatoriti cei care au luptat pentru pace, dreptate si libertate."Nu mai putem promova oameni care si-au dedicat vietile colonialismului si oprimarii indigenilor si negrilor drept modele sau simboluri de veneratie si mandrie", a subliniat ea.