Stramosul pinguinilor traia pe continentul pierdut al Pamantului, disparut in urma cu 60 de milioane de ani

O descoperire recenta i-a ajutat pe oamenii de stiinta sa concluzioneze ca pinguinii contemporani sunt descendenti directi ai acelor pasari preistorice.Al optulea continent al Pamantului, Zealandia, s-a scufundat in urma cu 50 - 35 de milioane de ani. Astazi, doar o mica portiune din continentul disparut a ramas deasupra valurilor, in Noua Zeelanda Fosile recent identificate ale unei specii disparute de pinguini arata legatura cruciala, anterior necunoscuta, dintre pinguinii preistorici si cei moderni.Luna trecuta, oamenii de stiinta au anuntat ca au descoperit un set de fosile vechi de 3 milioane de ani, inclusiv un craniu, pe Insula de Nord, din Noua Zeelanda. In urma analizelor, s-a concluzionat ca oasele provin de la o specie necunoscuta de pinguini cu creasta, pe care au denumit-o Eudyptes Atatu.Descoperirea este "un indiciu important ca Noua Zeelanda a fost un centru al biodiversitatii pasarilor, timp de milioane de ani", a spus Daniel Thomas, autor principal al noului studiu, de la Universitatea Massey.Studiile anterioare certificau prezenta pinguinilor cu creasta in Noua Zeelanda timp de numai 7.000 de ani. Noua cronologie sugereaza ca regiunea este cel mai probabil locul de origine al pinguinilor."Credem ca Noua Zeelanda este, cel mai probabil, locul in care a trait cel mai vechi stramos al pinguinilor cu creasta si locul in care a trait stramosul tuturor pinguinilor", a mai spus cercetatorul.Dupa ce au analizat fosilele vechi de 3 milioane de ani, oamenii de stiinta au comparat fosilele cu oasele altor specii de pinguini cu creasta, care mai traiesc si in ziua de azi.Astfel, cercetatorii au descoperit ca pinguinul preistoric era destul de similar pinguinilor cu creasta moderni - cu singurele deosebiri ca pliscul era un pic mai subtire si dimensiunile, impresionante: "mega-pinguinii" preistorici cantareau 100 de kilograme si aveau o inaltime de 1,7 metri, noteaza Science Alert