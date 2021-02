VIDEO Bucati dintr-un avion Boeing au cazut in orasul olandez Meersen. Un motor a explodat dupa decolare: o femeie a fost ranita, iar cateva masini avariate

Longtail Aviation cargo 747 loses engine parts over Meerssen after failure on departure from Maastricht Airport in The Netherlands. Aircraft landed safely in Liege. https://t.co/b22hB9QgKF pic.twitter.com/NYps5GoBzT - Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) February 20, 2021

Ca masura de precautie, avionul a fost directionat catre aeroportul belgian Liege pentru a ateriza acolo.Bucati de metal au cazut in zona localitatii olandeze Meersen, cateva masini fiind avariate.Potrivit unui purtator de cuvant al pompierilor, un fragment a cazut pe o femeie in varsta, care a fost ranita usor.Avionul respectiv, care apartine companiei britanice Longtail Aviation, este un Boeing 747 400 cargo si avea destinatia New York.Aeronava are patru motoare si nu exista pericolul de prabusire dupa explozia la unul dintre motoare.Avionul a aterizat in siguranta pe aeroportul din Liege la ora locala 17.11.