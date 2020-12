Cum au fost prinsi spionand in Olanda doi diplomati rusi. Barbatii fac parte din celebrul SVR, serviciul de informatii externe al Rusiei

Cei doi cetateni rusi lucreaza in cadrul serviciilor ruse de informatii externe SVR si erau acreditati in Olanda in calitate de diplomati, precizeaza intr-un comunicat AIVD."Protejam interesele strategice ale tarii noastre prin colectarea informatiilor si folosirea acestor informatii pentru a expune spionajul", a spus directorul general al AIVD, Erik Akerboom. "In acest fel putem perturba aceste incercari de spionaj, asa cum am facut aici."Relatiile olandez-ruse au fost extrem de tensionate in ultimii ani. Cele doua tari s-au confruntat cu privire la investigatia privind doborarea din 2014 a zborului 17 al Malaysia Airlines privind estul Ucrainei devastat de conflicte.Olanda a declarat ca Rusia raspunde in mod legal de doborarea avionului, care a ucis toti cei 298 de pasageri si echipaj pe zborul Amsterdam-Kuala Lumpur. Procurorii spun ca avionul de pasageri a fost doborat cu o racheta Buk care a fost transportata in Ucraina de la o baza militara rusa. Moscova a negat intotdeauna implicarea.In 2018, guvernul olandez a acuzat, de asemenea, unitatea de informatii militare a Rusiei de tentative de infractiuni cibernetice care vizau cainele de paza international al armelor chimice si ancheta privind doborarea avionului Malaysia Airlines.Anuntul olandez a venit la doar o zi dupa ce procurorii danezi au declarat ca un cetatean rus care locuieste in Danemarca a fost acuzat de spionaj pentru ca ar fi furnizat informatii despre tehnologia energetica daneza, printre altele, unui serviciu de informatii rus fara nume.CITESTE SI: