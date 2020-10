Erdogan a depus o plangere penala impotriva politicianului extremist olandez Geert Wilders

Wilders a postat sambata o caricatura a lui Erdogan sub care a scris 'terorist'. Luni el a postat o imagine a unei nave cu pavilionul turc, care se scufunda. "La revedere @RTErdogan. Scoateti Turcia din NATO ", a scris el sub imaginea respectiva.Avocatii lui Erdogan au depus marti o plangere la Parchetul din Ankara, afirmand ca tribunalele turce au jurisdictie in acest dosar intrucat insultele i-au fost adresate direct presedintelui Turciei."Chiar daca infractiunea a fost comisa direct la adresa persoanei aflate in functia prezidentiala, valoarea care este incalcata este structura guvernamentala politica a statului", au explicat avocatii, potrivit Anadolu.Ei au adaugat ca gesturile lui Geert Wilders nu pot fi considerate libertate de exprimare si ca politicianul olandez a tintit "onoarea, demnitatea, caracterul si reputatia" lui Erdogan.Marti, Devlet Bahceli, liderul Partidului Miscarii Nationaliste si aliat de-ai lui Erdogan, a afirmat ca Wilders are "legaturi intunecate" cu organizatii teroriste.Geert Wilders a socat frecvent scena politica olandeza si i-a jignit pe musulmani . In 2011, el a fost achitat intr-un proces privind remarcile sale in care compara islamul cu nazismul si cerea interzicerea Coranului. Luna trecuta, Wilders a fost achitat in apel intr-un proces pentru discriminare, desi instanta a mentinut condamnarea sa pentru insultarea intentionata a marocanilor ca grup.