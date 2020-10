Europa, ingenuncheata de criza COVID-19. Doar patru tari se afla sub pragul de criza

Si rata mortalitatii a crescut in Europa, 27 de tari inregistrand "explozii" ale numarului de cazuri.Extinderea numarului de focare a determinat reintruducerea unor restrictii la nivelul mai multor state europene, mai scrie sursa citata.In Irlanda, autoritatile sanatare ar fi recomandat plasarea intregii tari in cel mai inalt nivel de restrictii. Islanda a introdus o serie de noi reguli, inclusiv restrictii la adunari si inchiderea unor facilitati de agrement. Capitala Frantei este in pragul unei noi carantine, iar Cehia a intrat in stare de urgenta. Cartierele centrale din Berlin au fost clasificate ca zone de risc de catre autoritatile sanitare din Germania.Intre timp, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , s-a autoizolat dupa ce a participat la o intalnire la care a participat o persoana care ulterior a fost testata pozitiv.