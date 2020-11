Irlanda anunta ca va sacrifica toate nurcile din crescatoriile sale, de teama unei mutatii a noului coronavirus

Potrivit Ministerului Sanatatii irlandez, "continuarea cresterii de nurci constituie un risc continuu de emergenta a unor variante suplimentare" ale virusului, a subliniat un purtator de cuvant al Ministerului Agriculturii intr-un comunicat, chiar daca niciun caz pozitiv nu a fost pana acum detectat printre aceste animale in Irlanda. Ministerul Sanatatii recomanda ca "nurcile de crescatorie din Irlanda sa fie sacrificate pentru a reduce sau elimina riscul", informeaza comunicatul.Potrivit mass-media irlandeze, in Irlanda exista trei crescatorii de nurci, insumand 100.000 de astfel de mamifere.Ministerul Agriculturii irlandez a anuntat ca se afla in strans contact cu crescatorii de nurci, "pentru a examina urmatoarele etape".La inceputul lui noiembrie, Danemarca, primul exportator mondial, a ordonat eliminarea tuturor nurcilor sale - intre 15 si 17 milioane de capete - in urma descoperirii la aceste mamifere a unei mutatii a noului tip de coronavirus transmisibila la om, mutatie ce ar putea, potrivit autoritatilor acestei tari, sa compromita eficacitatea unui viitor vaccin.Joi, Ministerul Sanatatii danez a estimat ca aceasta mutatie a virusului "a fost foarte probabil eliminata".CITESTE SI