Italia, Germania, Olanda si Franta vor plati 750 de milioane de euro pentru 300 de milioane de doze ale potentialului vaccin pentru COVID-19

Statele vor avea optiunea de a cumpara alte 100 de milioane de doze de vaccin. Italia va plati 185 de milioane de euro pentru 75 de milioane de doze din acest vaccin care este dezvoltaat de Universitatea Oxford.Solicitat sa ofere informatii suplimentare, un purtator de cuvant al companiei a declarat pentru CNBC ca " AstraZeneca nu dezvaluie informatii financiare legate de acord".Informatia a aparut la doua zile dupa ce AstraZeneca a anuntat sambata ca a convenit cu patru tari sa le furnizeze pana la 400 de milioane de doze de vaccin, livrarile urmand sa inceapa pana la sfarsitul acestui an.Grupul farmaceutic a anuntat ca infiinteaza un numar de lanturi de aprovizionare paralele, la nivel mondial, pentru a-si extinde capacitatea de productie.AstraZeneca a incheiat recent acorduri similare cu Marea Britanie, Statele Unite, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations si alianta pentru vaccinuri Gavi, pentru 700 de milioane de doze.Compania a anuntat sambata ca a incheiat un acord de licentiere cu Serum Institute of India pentru furnizarea a inca 1 miliard de doze, in principal pentru tarile cu venituri mici si medii.Capacitatea totala de productie este de 2 miliarde de dolari, potrivit companiei.Vaccinul se afla in fazele finale 2/3 ale studiului clinic pentru acest vaccin, in care au fost inrolati aproximativ 10.000 de voluntari sanatosi, in Marea Britanie.In comunicatul publicat sambata, AstraZeneca a recunoscut ca "vaccinul ar putea sa nu functioneze, dar ca este dedicata sa isi asume riscul de a efectua rapid programul clinic si de a creste productia".Potrivit unor informatii aparute luni, AstraZeneca ar fi incheiat un acord cu firma Catalent pentru furnizarea de fiole si echipamente de impachetare la fabrica sa de productie din Anagni, Italia, si pentru "pregatirea pentru furnizarea pe scara larga" a vaccinului.