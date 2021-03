Mark Rutte, aproape de o noua victorie in alegerile parlamentare din Olanda. El ar obtine al patrulea mandat de premier

Campania de vaccinare, criticata de adversari

Restul alegatorilor vota miercuri.

Gestionarea epidemiei covid-19 de catre Guvernul Rutte a fost una dintre marile teme de campanie ale scrutinului.Campania electorala s-a desfasurat in principal prin dezbateri televizate, intr-o tara in care s-a instituit o interdictie de corculatie pe timpul noptii si a adunarilor publice in cadrul luptei impotriva pandemiei.Principalii rivali ai lui Mark Rutte au criticat lentoarea desfasurarii campaniei de vaccinare in tara, insa au intampinat dificultati in a se impune."Eu imi asum responsabilitatile de zece ani", a declarat premierul in exercitiu, in varsta de 54 de ani, in cadrul unei dezbateri finale, marti seara. "Incerc sa guvernez in conditii dificile", a subliniat el.Aproximativ 13 milioane de olandezi cu drept de vot sunt chemati la urne sa aleaga deputati din zece partide, care isi disputa cele 150 de mandate in Parlament.Un prim exit-poll umreaza sa fie publicat miercuri, la ora 20.00 GMT (22.00, ora Romaniei), imediat dupa inchiderea sectiilor de votare.Grupuri de persoane cu risc covid-19 si persoane in varsta - care au avut posibilitatea sa voteze prin corespondenta si cu procura - au fost indemnate sa voteze in primele doua zile ale scrutinului.Partidul Democtatii-66 (D-66, centru-stanga), membrul minoritar al coalitiei lui Marke Rutte, au inregistrat o crestere in sondaje, in urma unei prestatii considerate convingatoare in dezbateri a conducatoarei formatiunii Sigrid Kaag.Ultimele doua sondaje de opinie crediteaza cu 25% din voturi Partdul Popular pentru Libertate si Democratie (VVD, centru-dreapta) al lui Rutte.D-66 al lui Sigrid Kaag este creditat la egalitate cu Partidul Libetatii (PVV, populist, opozitie) al lui Geert Wilders, cu 12-14% din voturi.