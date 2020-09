Ministrul Justitiei din Olanda, amendat pentru ca a incalcat distantarea sociala la nunta sa

"Ministerul Public a impus o amenda de 390 de euro ministrului Grapperhaus pentru ca a incalcat regulile contra raspandirii coronavirusului cu ocazia nuntii sale, la 22 august", a informat parchetul intr-un comunicat.Ferdinand Grapperhaus a facut obiectul a numeroase critici dupa publicarea in presa a unor fotografii de la nunta sa, unde apare alaturi de zeci de invitati, fara a respecta distantarea sociala.Mai multi deputati si politicieni din cadrul coalitiei de guvernare au fost de parere ca ministrul justitiei si-a pierdut orice credibilitate prin incalcarea masurilor antiepidemice, a caror necesitate a repetat-o neincetat.Criticile numeroase l-au determinat pe Grapperhaus sa-si exprime, vizibil emotionat, regretele, in timpul unei dezbateri in Parlament. Amenda data pentru "incalcarea vizibila" a regulilor de distantare sociala trebuie sa serveasca "credibilitatii" aplicarii masurilor, pentru care Grapperhaus este "figura emblematica", a explicat parchetul.De la debutul epidemiei in aceasta tara, guvernul a insistat asupra regulii de distantare sociala si cere cetatenilor sa respecte o distanta de 1,5 metri.In Olanda, unde numarul contaminarilor este in crestere, au fost raportate oficial 84.778 de cazuri de coronavirus, dintre care 6.258 de decese.