Olanda trece la masuri extreme. Carantina totala timp de cinci saptamani

"Olanda se va inchide timp de cinci saptamani", a spus Rutte intr-o conferinta televizata de la sediul guvernului de la Haga, unde s-au adunat protestatarii anti-carantina.Strigatele si fluierele se auzeau in timpul discursului domnului Rutte. "Nu avem de-a face cu o gripa simpla, asa cum cred oamenii din spatele nostru", a comentat el, acerb, referindu-se la acesti demonstranti.Se recomanda ca cetatenii olandezi sa ramana acasa si sa primeasca maximum doua persoane pe zi, a spus premierul, adaugand ca aceste masuri vor dura pana pe 19 ianuarie.Toate magazinele neesentiale, cu exceptia supermarketurilor, magazinelor alimentare si farmaciilor, vor fi inchise de marti, in timp ce scolile vor inchide incepand de miercuri.Muzeele, cinematografele, salile de spectacole si salile de sport, precum si gradinile zoologice vor fi, de asemenea, inchise, a spus el.Acest anunt apare deoarece numarul de contaminari creste brusc in tara si numarul deceselor a depasit 10.000.CITESTE SI: