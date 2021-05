A aparut prima casa din Europa "construita" cu ajutorul unei imprimante 3D. Cine sunt locatarii si ce chirie platesc VIDEO

"Este frumos", a spus Lutz. "Are senzatia unui buncar, te simti in siguranta", a adaugat Dekkers.Inspirata de forma unui bolovan, proprietatea este prima dintre cele cinci case planificate de firma de constructii Saint-Gobain Weber Beamix si plasate pe un teren de langa canalul Beatrix in suburbia Eindhoven din Bosrijk.In ultimii doi ani, proprietatile construite partial prin imprimarea 3D au fost construite in Franta si SUA, iar proiectele in curs de dezvoltare se prolifereaza in intreaga lume.Insa casa olandeza, care are 94 de metri patrti, este prima proprietate locuibila legal si inchiriata comercial, unde peretii portanti au fost realizati cu ajutorul unei duze de imprimanta 3D.Prima casa finalizata a Proiectului Milestone, un parteneriat intre Universitatea Tehnologica Eindhoven si corporatia de locuinte Vesteda, urma sa fie introdusa pe piata de inchiriere in 2019, dar provocarile proiectului arhitectului, care implicau depasirea zidurilor externe, au provocat intarzieri.Metoda de imprimare 3D implica un brat imens robotizat cu o duza care stropeste un ciment special formulat, despre care se spune ca are textura de frisca. Cimentul este "imprimat" conform proiectului unui arhitect, adaugand strat dupa strat pentru a crea un perete pentru a-i creste rezistenta, relateaza The Guardian Punctul in care a trebuit sa fie schimbat capul duzei dupa ore de functionare este vizibil in modelul peretilor noului bungalou, la fel ca si erorile mici la imprimarea pe ciment, probabil familiare oricui a folosit o imprimanta cu cerneala.Noua casa consta din 24 de elemente de beton care au fost tiparite strat cu strat la o fabrica din Eindhoven inainte de a fi transportate cu camionul la santier si asezate pe o fundatie pentru a fi lucrata de firma de constructii olandeza Van Wijnen. Au fost montate apoi rame de acoperis si ferestre si s-au aplicat finisaje.Lutz si Dekkers, care au locuit in patru tipuri diferite de locuinte, in cei sase ani de cand cele doua fiice ale lor au parasit casa parinteasca, platesc 800 EUR pe luna pentru a locui in proprietate. "Am vazut desenul acestei case si a fost exact ca o gradina de basm", a spus Lutz.