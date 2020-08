VIDEO Cel mai mare laborator de cocaina din Olanda, descoperit de politie. 17 persoane au fost retinute

Laboratorul - descoperit intr-un grajd de cai reamenajat in orasul Nijeveen, in apropiere de granita cu Germania - producea in jur de 200 de kilograme de cocaina pe zi, potrivit unui comunicat al politiei."Acesta este cel mai mare laborator de cocaina descoperit vreodata in Olanda ", a declarat un purtator de cuvant al politiei. "Era o productie enorma", a mai spus el.Politia a estimat ca valoarea productiei zilnice se ridica in jurul sumei de 4,5 milioane de euro (5,3 milioane de dolari).Saptesprezece persoane au fost arestate, dintre care 13 erau columbieni.Circa 100 de kilograme de droguri, precum si mii de litri de substante chimice, au fost confiscate.Laboratorul in cauza era o "spalatorie de droguri", in care cocaina era "spalata" de pe haine, potrivit politiei.Pentru contrabanda cu droguri, acestea sunt dizolvate intr-o solutie care este apoi imbibata in tesaturi inainte de a fi exportate. Cocaina este apoi "spalata" de pe material cu ajutorul unor chimicale speciale la sosirea in laborator, unde substanta este apoi pregatita pentru vanzare.In timpul altor doua raiduri la depozite in orasele Apeldoorn si Elshout, politia a descoperit 120.000 de kilograme de haine care fusesera folosite pentru transportul cocainei.