Activitatile nucleare ale Coreei de Nord provoaca ingrijorare la ONU

Documentul agentiei ONU cu sediul la Viena, citat de AFP, afirma ca Republica Populara Democrata Coreeana incalca 'flagrant' si 'profund regretabil' rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, prin continuarea programului nuclear.Dupa precedentul raport, din august 2019, AIEA a observat 'indicatii compatibile cu productia de uraniu imbogatit' la situl nuclear de la Yongbyon. Agentia reaminteste ca nu a avut acces direct nici acolo, nici in alte locuri din Coreea de Nord , prin urmare analiza se bazeaza pe 'informatiile disponibile', cum ar fi cele publice sau imaginile din sateliti.Marti, Statele Unite au avertizat oficial cu privire la programul de rachete nord-coreean, care continua sa reprezinte si in prezent 'o amenintare semnificativa pentru stabilitatea regionala si mondiala'. Intr-un document comun, Departamentul de Stat, cel al Trezoreriei si cel al Comertului de la Washington au detaliat eforturile regimului comunist de la Phenian de a achizitiona materiale care pot fi utilizate la fabricarea de rachete.Dupa primele teste ale unor rachete intercontinentale, in 2017, Coreea de Nord a continuat anul trecut sa lanseze rachete balistice, incalcand o serie de rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, arata diplomatia americana.