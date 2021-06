Atrocitati comise de catre "instructori" rusi in Republica Centrafricana, confirmate de un raport al expertilor ONU

Recomandari pentru sanctiuni ONU

"In mai multe regiuni vizitate, grupul de experti a cules marturii confidentiale cu privire la recurgerea la forta de catre FACA (armata centrafricana) si instructori rusi", se arata in acest document remis recent Consiliului de Securitate al ONU, pe care AFP scrie ca l-a procurat luni.Intre "incalcarile dreptului international umanitar comise de catre militari din FACA si instructori rusi" se afa "asasinate oarbe, ocuparea unor scoli si jafuri la scara mare, inclusiv la organizatii umanitare", precizeaza expertii."Grupul a primit numeroase raportari despre asasinate oarbe ale unor civili neinarmati de catre instructori rusi", se subliniza in raport, care sunt detaliate mai multe evenimente si in care se releva implantarea acestora in regiuni miniere centrafricane. Moscova a recunoscut, la 18 aprilie, ca a desfasurat in Republica Centrafricana "532 de instructori" si anunta ca acest numar "nu a depasit niciodata 550", insa expertii ONU "au notat ca mai multe surse estimeaza ca acest numar este considerabil mai mare, intre 800 si 2.100".Aceasta estimare nu include cei 600 de instructori rusi suplimentari, a caror trimitere a fost notificata ONU in mai de catre Republica Centrafricana. Expertii ONU au cules de asemenea "multiple marturii de la surse locale si din FACA potrivit carora intre instructorii desfasurati se afla persoane care s-au identificat drept cetateni din Libia, Siria si alte tari", precizeaza ei in raport.Numeroase marturii din multiple locuri din Republica Centrafricana, ale unor autoritati locale, FACA si forte de securitate interna releva, de asemenea, "o participare activa a unor instructori rusi in confruntari armate terestre, adesea la conducerea unor operatiuni si nu in sustnerea FACA, in inaintarea (armatei centrafricane) in orase si sate", se arata in raport.In raport sunt detaliate, de asemenea, atrocitati vizand civili comise de catre Coalitia Patriotilor pentru Schimbare (CPC), infiintata la sfarsitul lui 2020 si din care fac parte mai multe grupari armate care detin controlul asupra unor largi parti ale tarii, hotarate sa doboare puterea centrafricana."Incalcari generalizate ale dreptului internationa umanitar comise de catre grupari afiliate CPC includ recrutarea fortata a unor copii, atacuri impotriva militarilor tarii, cazuri de violente sexuale si jafuri ale unor organizatii umanitare", denunta expertii ONU.Grupul ONU recomanda Consiliului de Securitate al ONU sa largeasca lista persoanelor sanctionate in Republica Centrafricana si sa prelungeasca embargoul impus armamentului, care expira la 31 iulie.Republica Centrafricana, Rusia China si mai multe tari africane cer ridicarea acestui embargo.