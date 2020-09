Consiliul de Securitate al ONU se reuneste vineri pentru a discuta problemele din Belarus

Aceasta sesiune, in videconferinta, este consacrata drepturilor omului in Belarus dupa expulzarea saptamana trecuta a unor reprezentanti ai presei straine si interdictia de acreditare pentru altii, a precizat o sursa diplomatica.Ca si precedenta discutie,desfasurata cu usile inchise la 18 august, noua reuniune este organizata la initiativa Estoniei, in prezent membru nepermanent al Consiliului de Securitate. Ea va fi neoficiala si formatul sau special le permite membrilor Consiliului de Securitate sa nu participe la aceasta.Mai multe tari, ca Rusia sau China , considera ca evenimentele din Belarus tin de situatia interna a acestei tari, nu ameninta pacea internationala si, prin urmare, nu trebuie dezbatute in Consiliul de Securitate al ONU.Zeci de mii de manifestanti au iesit duminica pe strazile din Minsk si altor orase mari pentru a cere plecarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, acuzat ca a fraudat alegerile prezidentiale de la 9 august.