Criza din Belarus, discutata in Consiliul de Securitate al ONU la cererea Estoniei si a SUA

Acest dialog a fost solicitat de Estonia si SUA. Ministrul estonian al Afacerilor Externe Urmas Reinsalu le-a reamintit celorlalti membri ai Consiliului ca au "o responsabilitate-cheie in prevenirea unui conflict violent si a atrocitatilor in masa", potrivit unui comunicat."Recursul la o diplomatie preventiva la toate nivelurile este de cea mai mare importanta pentru evitarea unei escaladari catre un conflict violent", a adaugat el, estimand ca aceasta reuniune a ONU adreseaza un "mesaj" privind atentia acordata acestei crize.De la alegerile contestate de la 9 august, presiunea asupra presedintelui Lukasenko, aflat la putere din 1994, a crescut permanent. El se confrunta cu manifestatii zilnice si o serie de greve care afecteaza mai multe industrii vitale pentru economia tarii sale.Aleksandr Lukasenko a respins totusi in numeroase randuri ideea unei plecari de la putere.Fortele de securitate au dispersat initial cu brutalitate manifestatiile masive care au izbucnit dupa vot, despre care opozitia sustine ca a fost trucat pentru a asigura victoria presedintelui la final de mandat.Ministrul estonian a estimat ca rezultatele scrutinului sunt "false" si a descris situatia drept "foarte instabila". China a estimat totusi ca aceasta criza este o "afacere interna" a Belarus, "care nu prezinta nicio amenintare pentru pacea si securitatea regionale sau internationale" si deci nu este de resortul Consiliului de Securitate.