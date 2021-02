Criza din Myanmar. Secretarul general al ONU condamna "utilizarea violentei letale" dupa uciderea unor protestatari

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.



The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.



Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.- Antonio Guterres (@antonioguterres) February 21, 2021

"Condamn utilizarea violentei letale in Myanmar", a scris pe Twitter Antonio Guterres."Utilizarea fortei letale, a intimidarii si a hartuirii protestatarilor pasnici este inacceptabila", a continuat secretarul general al ONU."Orice persoana are dreptul sa participe la adunari pasnice. Fac apel la toate partidele sa respecte rezultatele alegerilor si sa revina la guvernarea civila", a adaugat Guterres.Doi manifestanti au fost ucisi si alti 30 au fost raniti sambata la Mandalay, in centrul Myanmarului, ca urmare a focurilor de arma trase de politisti in timpul unui miting impotriva juntei militare, cele mai dure violente inregistrate dupa lovitura de stat militara din 1 februarie.Aceasta escaladare a violentei a avut loc a doua zi dupa moartea tinerei Mya Thwate Khaing, in varsta de 20 de ani, ca urmare a ranilor suferite dupa ce a fost impuscata in cap pe 9 februarie. Inmormantarea tinerei va avea loc duminica.