Expert ONU: Coloniile israeliene constituie "crime de razboi"

Prezentand ultimul sau raport Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO) de la Geneva (Elvetia), Michael Lynk a afirmat ca asezarile israeliene construite pe teritoriul palestinian constituie o "incalcare a interdictiei absolute de implantare a colonistilor"."Comunitatea internationala a calificat aceasta practica drept crima de razboi atunci cand a adoptat Statutul de la Roma (al Curtii Penale Internationale) in 1998", a apreciat el intr-un comunicat de presa.Lynk, care este mandatat de CDO, dar nu se exprima in numele Natiunilor Unite, a cerut comunitatii internationale sa evalueze "numeroase masuri" posibile pentru ca Israelul sa poata fi tras la raspundere, fie diplomatic, fie juridic.A venit timpul, a spus el, "de a face Israelul sa inteleaga ca ocupatia sa ilegala si dispretul sau fata de dreptul international si fata de opinia internationala nu mai pot beneficia de impunitate".Israelul, care nu recunoaste mandatul lui Lynk si nu i-a acordat niciodata accesul in teritoriile palestiniene, nu a participat la dezbateri. Expertul, de nationalitate canadiana, a subliniat ca numeroase rezolutii ale ONU au calificat colonizarea in teritoriile palestiniene drept ilegala.Cisiordania este un teritoriu palestinian ocupat din 1967 de Israel si toate coloniile israeliene de acolo sunt considerate ilegale in baza dreptului international. Colonizarea israeliana in teritoriile palestiniene a cunoscut o expansiune puternica in ultimii ani sub conducerea fostului prim-ministru Benjamin Netanyahu si de la sosirea lui Donald Trump la Casa Alba Coloniile au devenit "motorul ocupatiei israeliene", subliniaza Lynk. "O actiune internationala si nu doar cuvinte sunt necesare pentru a rezolva situatia", a pledat el. Potrivit expertului ONU, Ierusalimul de Est, sector palestinian al orasului ocupat si anexat de Israel, si Cisiordania ocupata numara aproximativ 300 de colonii, in care traiesc peste 680.000 de colonisti."Atat timp cat comunitatea internationala critica Israelul fara a cauta sa-l traga la raspundere, este nerealist sa credem ca o ocupatie de 54 de ani va lua sfarsit si palestinienii isi vor realiza in cele din urma dreptul la autodeterminare", a apreciat el.