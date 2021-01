"Suntem profund tulburati de arestarea lui Alexei Navalnii si facem apel la eliberarea sa imediata si la respectarea drepturilor sale la un proces corect in acord cu statul de drept", a precizat intr-o postare pe Twitter Inaltul Comisariat, care este condus de Michelle Bachelet.Alexei Navalnii este tinut inchis intr-o sectie de politie la o zi dupa ce s-a intors in Rusia pentru prima data de la otravirea sa anul trecut.CITESTE SI: Dacian Ciolos cere o dezbatere de urgenta a cazului Navalnii in Parlamentul European