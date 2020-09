Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, cere ONU trimiterea unei misiuni de monitorizare in tara

"Noi, poporul belarus, avem nevoie de ajutorul Natiunilor Unite pentru a pune capat incalcarilor flagrante ale drepturilor omului si desconsiderarii cinice a dreptului la demnitate umana in mijlocul Europei", a spus Tihanosvkaia intr-un discurs prin videoconferinta adresat Consiliului de Securitate al ONU.Svetlana Tihanosvskaia, in varsta de 37 de ani, a candidat impotriva presedintelui in functie de peste un sfert de secol, Aleksandr Lukasenko. Ea a iesit a doua in scrutinul prezidential, in care potrivit numaratorii oficiale Lukasenko a obtinut peste 80% din sufragii.In Belarus au avut loc proteste in fiecare zi dupa alegerile de la 9 august, despre care opozantii si manifestantii sustin ca au fost fraudate. "Cerem Natiunilor Unite sa condamne utilizarea excesiva a fortei de catre serviciile de securitate din Belarus impotriva protestatarilor", a spus Tihanovskaia in discursul ei. Ea a solicitat sanctiuni individuale impotriva oficialilor din Belarus implicati in violente."Colaborarea cu regimul dlui Lukasenko in acest moment inseamna sustinere pentru violenta si incalcari flagrante ale drepturilor omului", a afirmat ea.Tihanovskaia, al carei sot, un activist politic, a fost arestat inainte de alegeri, a fugit in Lituania vecina la cateva zile dupa scrutinul de la 9 august in contextul reprimarii violente a manifestatiilor de catre politie. Ea a cerut autoritatilor sa-l elibereze pe sotul ei, Serghei Tihanovski, si pe altii, pe care i-a numit prizonieri politici.Reuniunea online speciala a Consiliului de Securitate al ONU a fost organizata de statul baltic Estonia, care face parte in prezent din acest for. Estonia a vrut sa asigure un forum pentru "cei care sunt redusi la tacere", a declarat intr-un comunicat ministrul estonian de externe Urmas Reinsalu. "Presiunea publica poate contribui la reducerea violentei si a incalcarilor grave ale drepturilor omului", a adaugat Reinsalu.Cel putin 7.000 de protestatari au fost retinuti in cursul demonstratiilor din Belarus. Expertii in drepturile omului ai ONU sustin ca au primit 450 de sesizari privind tortura si abuz asupra protestatarilor in ultimele saptamani.Uniunea Europeana a denuntat alegerile drept "nici libere, nici corecte" si a condamnat reprimarea de catre politie a libertatii de exprimare in fosta republica sovietica.In discursul sau catre Consiliul de Securitate al ONU, Tihanovskaia l-a descris pe Lukasenko drept un lider ilegitim, "care se agata cu disperare de putere si refuza sa-si asculte propriul popor"."O natiune nu poate si nu trebuie sa fie ostatica setei de putere a unui singur om. Regimul dlui Lukasenko este falit din punct de vedere moral, indoielnic din punct de vedere legal si pur si simplu imposibil de mentinut in ochii natiunii noastre", a mai spus ea.