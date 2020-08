OMS face apel la responsabilitate din partea tinerilor: "Intrebati-va daca chiar este nevoie sa mergeti la petreceri"

"Tinerii au o oportunitate enorma de a reduce transmiterea (coronavirusului) prin comportamentul lor. Ei trebuie de asemenea sa ia in calcul faptul ca au o responsabilitate in aceasta privinta", a declarat directorul pentru urgente sanitare al OMS, Michael Ryan, citat de France Presse."Daca transmiterea comunitara este ridicata, toata lumea este in pericol, dar puneti-va intrebarea:", a adaugat el, amintind ca, dupa ce initial COVID-19 a fost perceputa ca o boala ce ataca mai ales persoanele adulte si varstnice care mai au si alte afectiuni, acestea din urma acum incearca sa se protejeze, dar tinerii pot actiona ca vectori de transmitere a virusului si s-au inmultit cazurile de contaminare in randurile lor.Cresteri notabile ale acestor cazuri au fost observate in tarile europene unde, in aceasta perioada de vacante estivale ce urmeaza restrictiilor antiepidemice din primavara, tinerii au luat din nou drumul barurilor, discotecilor si petrecerilor in aer liber.Potrivit responsabilei tehnice a celulei OMS insarcinata cu gestionarea pandemiei de COVID-19, Maria Van Kerkhove, studiile releva ca un numar mic de persoane sunt responsabile pentru cea mai mare parte a contaminarilor. "Estimam ca intre 10% si 20% din toate cazurile sunt responsabile pentru aproximativ 80% din evenimentele de transmitere a virusului," a precizat ea.Luna trecuta, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertizase si el tinerii ca nu sunt "invincibili" in fata coronaviruslui si ca in unele tari prea multi dintre ei au "lasat garda jos", indemnandu-i "sa-si ia aceleasi masuri de precautie ca ceilalti pentru a se proteja de virus si pentru a-i proteja pe cei din jur".