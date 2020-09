Dupa un val de caldura istoric, agentia meteorologica ONU inregistreaza un sezon al uraganelor record si incendii catastrofale

Temperaturile inregistrate in perioada cuprinsa intre lunile iunie si august au stabilit un nou record in emisfera nordica, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM).Totodata, temperatura globala in aceeasi perioada a fost cu 0,92 grade peste media secolului al XX-lea, devenind a treia cea mai fierbinte astfel de perioada inregistrata, a spus OMM, citand statistici din SUA."Caldura a contribuit la un sezon al incendiilor catastrofal", a declarat purtatoarea de cuvant a OMM, Clare Nullis, intr-o conferinta de presa, adaugand ca schimbarile climatice au intensificat secetele, care la randul lor au crescut riscul de incendii.Sase dintre cele mai mari incendii inregistrate vreodata in California s-au produs anul acesta. Printre acestea se numara si cel mai mare incendiu inregistrat pana acum, care, incepand cu luna august, a distrus aproape 3.200 de kilometri patrati, potrivit autoritatilor statului american.Intre timp, Centrul pentru Uragane din Statele Unite a avertizat luni asupra a nu mai putin de cinci cicloane existente deasupra bazinului atlantic, un record dupa anul 1971: Paulette, Rene, Sally, Teddy si Vicky, acesta din urma fiind penultimul nume de pe lista, inainte de Teddy."Ramanem fara nume de uragan", a spus Nullis, explicand ca lista prestabilita a celor 21 de prenume pentru acest sezon a fost aproape epuizata. Astfel, pentru orice alt uragan format pana la 30 noiembrie, data la care se incheie sezonul furtunilor tropicale in Atlantic, agentia ONU va trebui sa recurga la literele alfabetului grecesc - Alpha, Beta, Gamma, Delta si asa mai departe.