RAPORT ONU: Planeta a pierdut aproape 100 de milioane de hectare de padure in ultimele doua decenii

In cifre, proportia ocupata de paduri raportata la suprafata terestra a scazut la 31,2% in 2020, cand padurile acopereau un total de 4,1 miliarde de hectare, de la 31,5% in 2010 si 31,9% in 2000, sustine FAO, care supervizeaza si padurile.Aceasta inseamna "o pierdere neta cu aproape 100 milioane de hectare a padurilor lumii", subliniaza FAO.Despaduririle afecteaza in special Africa subsahariana si Asia de Sud-Est, unde procesul s-a accelerat in ultimul deceniu, dar si America Centrala si Latina, unde are totusi tendinta de a incetini.Pierderea suprafetelor impadurite se explica in special prin conversia padurilor in terenuri agricole destinate culturilor si pajistilor, mai ales in tarile mai putin dezvoltate. De exemplu, in Asia de Sud-Est, padurile acopera in prezent 47,8% din suprafata fata de 49% in 2015, iar in Africa sub-sahariana acopera 27,8% din suprafata fata de 28,7% in urma cu cinci ani. In Indonezia , padurile acopera in prezent 50,9% din suprafata, fata de 52,5% in urma cu cinci ani, in timp ce in Malayezia suprafata acoperita cu paduri a scazut de la 59,2% pana la 58,2%.In tari puternic concentrate pe agricultura precum Coasta de Fildes , suprafata impadurita s-a redus la 8,9% din suprafata totala a tarii, fata de 10,7% in 2015. In schimb, in Kenya, Mali si Rwanda, suprafetele impadurite s-au mentinut practic neschimbate.In America Centrala si Latina, padurile acopera doar 46,7% din suprafata totala, comparativ cu 47,4% in urma cu cinci ani, in conditiile in care in Brazilia suprafetele impadurite au scazut la 59,4% din teritoriu in 2020, de la 60,3% in 2015. In Haiti , despaduririle au continuat, ajungand la 12,6% din suprafata totala, de la 13,2% in 2015.In contrast, in multe alte regiuni din Asia, precum si in Europa si in America de Nod, suprafetele impadurite au crescut pe ansamblu intre 2000 si 2020, gratie eforturilor facute in favoarea impaduririlor si extinderii naturale a padurilor din aceste regiuni. De exemplu, in China , padurile acopera acum 23,3% din suprafata, fata de 22,3% in 2015, iar in Japonia suprafata padurilor a ramas practic neschimbata 68,4%.De asemenea, in Franta, padurile acopera 31,5% din suprafata totala in 2020, fata de 30,7% in 2015. In Austria, padurile acopera 47,2% din teritoriul national, fata de 47% in urma cu cinci ani, iar in Italia suprafata impadurita a crescut de la 31,6% pana la 32,5% din teritoriul national. In Marea Britanie, suprafata impadurita a crescut pana la 13,2%, de la 13% in urma cu cinci ani.In Canada si SUA, suprafata impadurita a ramas nemodificata la 38,2%, respectiv 33,9%.In Australia , suprafata padurilor a crescut de la 17,3% pana la 17,4%, in timp ce in Noua Zeelanda a urcat de la 37,4% pana la 37,6%, in ultimii cinci ani.