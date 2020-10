Premiul Nobel pentru Pace 2020, acordat Programului Alimentar Mondial (WFP) din cadrul ONU

Premiul Nobel a fost acordat organizatiei pentru "eforturile sale de a combate foametea, pentru contributia la imbunatatirea conditiilor pentru pace in zonele de conflict si pentru ca a actionat ca o forta conducatoare in eforturile de a prevenit foametea ca o arma de razboi si conflict".Premierul etiopian Abiy Ahmed a fost laureatul Premiului Nobel pentru Pace in 2019. A primit aceasta distinctie pentru eforturile sale in scopul reconcilierii istorice a tarii sale cu Eritreea, potrivit Institutului Norvegian Nobel.Prima distinctie de acest gen a fost acordata in 1901, in comun, fondatorului Crucii Rosii, Henry Dunant, si conducatorului miscarii pacifiste de atunci, Frederic Passy.Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat de 100 de ori, printre laureati numarandu-se persoane, institutii sau organizatii internationale care au depus eforturi deosebite pentru instaurarea sau restabilirea pacii intr-o zona de conflict.Inalta distinctie nu a fost acordata in 19 situatii, in timpul celor doua razboaie mondiale, intre 1914-1916 si 1939-1943, precum si in anii 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967, 1972.Comitetul International al Crucii Rosii a primit premiul de trei ori si Biroul Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati a fost distins de doua ori cu acest premiu, numarul celor premiati fiind de 107 persoane, din care 17 sunt femei, iar cel al organizatiilor la 24.Au fost acordate 68 de premii pentru pace unui singur laureat, 30 de premii au fost impartite de doi laureati. De doua ori premiile au fost impartite de trei persoane (1994 - Yasser Arafat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin; 2011 - Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee si Tawakkul Karman), potrivit www.nobelprize.org.Trei laureati ai Premiului Nobel pentru Pace se aflau in stare de arest la momentul atribuirii: pacifistul german si jurnalistul Carl von Ossietzky, politicianul birmanez Aung San Suu Kyi si activistul chinez Liu Xiaobo.Cel mai tanar laureat al Premiului Nobel pentru Pace este Malala Yousafzai, care a avut 17 ani, in anul acordarii premiului (2014). Cel mai in varsta laureat al Premiului Nobel pentru Pace este Joseph Rotblat, care avea 87 de ani in momentul acordarii inaltei distinctii (1995).Intre laureatii Premiului Nobel pentru Pace din secolului XXI, se numara: medicul congolez Denis Mukwege si activista yazidi pentru drepturile omului Nadia Murad (2018); Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare (2017); presedintele columbian Juan Manuel Santos (2016); Cvartetul pentru Dialog National Tunisian (2015); tanara pakistaneza Malala Yousafzai si indianul Kailash Satyarthi (2014); Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (2013); Uniunea Europena (2012); Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee si Tawakkul Karman (2011); disidentul chinez Liu Xiaobo (2010); presedintele american Barack Obama (2009).Printre laureatii Premiului Nobel pentru Pace in secolul XX s-au numarat: organizatia Medici fara Frontiere (1999); Jody Williams (1997); Rigoberta Menchu Tum (1992); fostul presedinte al URSS Mihail Gorbaciov (1990), Lech Walesa (1983); Betty Williams, Mairead Corrigan (1976); Organizatia Internationala a Muncii (1969); UNICEF (1965); fostul secretar de stat american George C. Marshall (1953); Emily Greene Balch (1946); Jane Addams (1931); Aristide Briand, Gustav Stresemann (1926); Tobias Michael Carel Asser, Alfred Hermann Fried (1911); Bertha von Suttner (1905); Institutul de Drept International (1904), fiind doar cativa dintre castigatorii intrati in istorie care au fost rasplatiti cu aceasta inalta distinctie.