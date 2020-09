Rusia denunta declaratia unilaterala a SUA privind reintroducerea sanctiunilor ONU impotriva Iranului

"Initiativele si actiunile ilegitime ale SUA nu pot prin definitie sa aiba consecinte internationale legale pentru alte tari", a anuntat ministerul rus intr-un comunicat. Rusia , aliat-cheie al Iranului, a acuzat Washingtonul ca se preteaza la o "performanta teatrala" si a subliniat ca declaratiile americane "nu corespund realitatii".Ea a acuzat SUA ca "incearca sa forteze toata lumea sa poarte ochelari de realitate virtuala" si sa accepte viziunile drept fapte reale. Atitudinea Washingtonului "a dat o puternica lovitura autoritatii Consiliului de Securitate al ONU" si a aratat deschis "dispret pentru deciziile acestuia si pentru legislatia internationala in ansamblul ei. Este inacceptabil, si nu doar pentru noi, ci si pentru alti membri ai Consiliului de Securitate", a afirmat ministerul rus.Rusia a declarat ca "sustine deplin" pozitia majoritatii din Consiliul de Securitate, potrivit careia initiativele Washingtonului sunt "nule" din punct de vedere legal. Ea a adaugat ca eforturile pentru punerea in aplicare a acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian vor fi continuate.Statele Unite au proclamat unilateral in cursul noptii de sambata spre duminica ca sanctiunile Natiunilor Unite contra Iranului sunt din nou in vigoare si au promis sa ii pedepseasca pe cei care le incalca, intr-un gest care risca sa mareasca izolarea lor, dar si tensiunile internationale.Potrivit secretarului de stat american Mike Pompeo, masurile punitive au intrat "din nou in vigoare" sambata, la orele 20.00 (duminica, 00.00 GMT)