Rusia si China pun sub semnul intrebarii ideea de a atribui Germaniei un loc permament la ONU

"Este foarte cinic sa deplangi ca bunurile umanitare nu pot intra in tara" dupa inchiderea impusa in iulie de Rusia si China punctelor de intrare in Siria, a afirmat ambasadorul german, Christoph Heusgen."In loc sa se planga de fiecare data de sanctiuni, Rusia si China ar trebui sa revina asupra deciziei lor si sa autorizeze deschiderea mai multor puncte de trecere pentru ca oamenii sa poata obtine intr-adevar hrana si medicamentele de care au nevoie", a adaugat el.Interventia sa a fost ultima a Berlinului legata de Siria, Germania parasind la 31 decembrie Consiliul de Securitate dupa doi ani ca membru nepermanent. In acesti doi ani, au avut loc confruntari regulate intre Berlin si Moscova in privinta dosarului sirian."Dupa doi ani de prezenta in Consiliul de Securitate, trebuie sa fim sinceri, acest Consiliu a abandonat poporul sirian", a mai spus ambasadorul german. "Rusia nu doar l-a sustinut pe Bashar Al-Assad, dar a si contribuit ea la suferinta si moartea oamenilor", a subliniat Christoph Heusgen.Daca acest Consiliu a abandonat Siria, este din vina "comportamentului ipocrit" al Germaniei si occidentalilor, i-a raspuns ambasadorul rus adjunct, Dmitri Polianski."Ati facut din aceasta reuniune cantecul vostru de lebada, dar, ca sa va spun totul, nu ne veti lipsi", a adaugat el. "Datorita dumneavoastra, numerosi membri ai ONU care inainte avansau ideea ca Germania ar putea fi membru permanent al Consiliului de Securitate isi pun acum intrebarea daca pot permite atata cinism in aceasta instanta", a declarat diplomatul rus.Vorbind cu ironie despre "discursul magistral" tinut de ambasadorul german, reprezentantul Chinei, Yao Shaojun, a afirmat ca numeroase proiecte umanitare pentru sirieni au fost blocate din cauza sanctiunilor Uniunii Europene si Statelor Unite interzicand transferul de fonduri pentru realizarea lor."Daca Germania doreste sa se alature Consiliului de Securitate, drumul va fi dificil. Performanta Germaniei in Consiliul de Securitate nu a raspuns asteptarilor lumii si asteptarilor Consiliului", a tinut sa adauge diplomatul chinez.Consiliul de Securitate numara cinci membri permanenti cu drept de veto (printre care Rusia si China) si zece membri nepermanenti alesi pentru doi ani.