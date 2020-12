Secretarul general al ONU le solicita statelor sa declare "stare de urgenta climatica"

Peste 70 de lideri politici din intreaga lume urmeaza sa se adreseze in cadrul acestui summit de o zi, desfasurat in spatiul virtual, si care are drept obiectiv pregatirea terenului pentru reduceri mai drastice ale emisiilor de gaze cu efect de sera."Poate cineva sa mai respinga faptul ca ne confruntam cu o urgenta dramatica? Din acest motiv, azi, lansez un apel catre toti liderii de pretutindeni sa declare Stare de Urgenta Climatica in tarile lor pana cand se va ajunge la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon", a declarat Guterres prin videoconferinta.Antonio Guterres a mai sustinut ca pachetele de reconstructie economica lansate de la inceputul pandemiei cu noul coronavirus reprezinta o oportunitate pentru a accelera tranzitia spre un viitor cu niveluri mici ale poluarii cu carbon, dar a avertizat ca aceasta tranzitie nu se produce suficient de rapid."Deocamdata membrii G20 cheltuiesc cu 50% mai mult sub forma de stimuli si pachete de salvare oferite unor sectoare legate de productia si consumul de combustibili fosili, decat pentru a trece la energie nepoluanta. Acest lucru este inacceptabil. Trilioanele de dolari necesare pentru reconstructia post-Covid sunt bani pe care noi ii imprumutam de la generatiile viitoare. Nu putem folosi aceste resurse pentru politici care sa lase pe umerii generatiilor viitoare un munte de datorii si o planeta distrusa", a sustinut secretarul general al ONU.