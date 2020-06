SUA: Secretarul de stat Mike Pompeo califica drept ''ipocrizie'' votarea unei rezolutii ONU care condamna rasismul

Ziare.

com

"Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, din care face parte Venezuela , si recent Cuba si China , a fost intotdeauna si ramane un refugiu pentru dictatorii si pentru democratiile care ii tolereaza", a declarat secretarul de stat."Decizia Consiliului de a vota ieri o rezolutie axata pe politie si rasism in Statele Unite il trage si mai jos", a adaugat responsabilul american.Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a adoptat in unanimitate, vineri, la Geneva, o rezolutie ce condamna rasismul sistemic si violenta politiei, dupa o dezbatere istorica si dupa inlaturarea unei mentiuni ce viza in mod specific Statele Unite, noteaza France Presse.Rezolutia, prezentata de tarile africane in cadrul unei reuniuni de urgenta convocata dupa moartea afro-americanului George Floyd in Statele Unite si dupa protestele masive impotriva rasismului din intreaga lume ce au urmat, a fost adoptata prin consens de acest organism al ONU din care Washingtonul s-a retras in 2018.