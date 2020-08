UNICEF: O treime dintre elevii din intreaga lume, adica 463 milioane de copii, au fost privati de acces la invatamant la distanta in contextul pandemiei

"Numarul mare de copii a caror educatie a fost complet intrerupta vreme de luni constituie o urgenta educationala mondiala", trage un semnal de alarma directoarea UNICEF, Henrietta Fore, intr-un comunicat.Ea avertizeaza ca "repercusiunile s-ar putea face simtite in economii si societati in deceniile viitoare". ONU estimeaza ca, la nivel mondial, aproape 1,5 miliarde de copii au fost afectati de inchiderea scolilor sau de masurile de izolare.Raportul scoate in evidenta discrepantele geografice in ce priveste accesul la invatamantul la distanta, mult mai putini copii fiind afectati in Europa, de pilda, decat in Africa sau in unele zone din Asia.Raportul UNICEF are la baza date culese din circa 100 de tari, masurand accesul public la internet, televiziune sau radio.Chiar si copiii cu acces adecvat la tehnologie se pot confrunta cu obstacole in ce priveste educatia la distanta, din cauza fie a conditiilor improprii de lucru de acasa, a presiunilor de a ajuta in gospodarie, a obligatiei de a munci sau a lipsei de suport tehnic atunci cand apar probleme tehnice, afirma UNICEF.Pe glob, numarul elevilor care au fost privati de acces la educatia virtuala a fost de 67 milioane in estul si sudul Africii, 54 milioane in vestul si centrul Africii, 37 milioane in Orientul Mijlociu si Africa de Nord, 80 milioane in zona Pacificului si in estul Asiei, 147 milioane in Asia de Sud, 25 milioane in Europa de Est si in Asia Centrala, si 13 milioane in America Latina si zona Caraibelor. Raportul nu prezinta date pentru SUA si Canada Intr-o perioada in care multe tari pregatesc reinceperea anului scolar, UNICEF 'indeamna guvernele sa acorde prioritate redeschiderii in deplina siguranta a scolilor atunci cand incep sa relaxeze restrictiile'.Acolo unde redeschiderea nu este posibila, autoritatile trebuie sa prevada o forma de invatamant specifica pentru recuperarea timpului pierdut, mai cere UNICEF in comunicatul sau.