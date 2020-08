Cel putin 13 oameni au murit in urma ploilor torentiale din Pakistan. Sapte decese, in cel mai populat oras al tarii

Ploile persistente au inundat zeci de sate din provincia Sindh (sud) si Balochsitan (sud-vest) in ultimele trei zile.Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in Karachi, cel mai populat oras din tara. De asemenea, sase persoane au decedat in Balochistan in ultimele 24 de ore, potrivit autoritatilor.Sute de persoane din ambele provincii au fost nevoite sa-si evacueze locuintele din cauza inundatiilor. Echipele de salvatori au transportat rezidentii catre locuri mai sigure.Potrivit reprezentantilor Armatei, militarii au salvat peste 100 de persoane din districtul Dadu, in Sindh.''Peste 12 persoane sunt inca date disparute in Balochistan'', potrivit lui Younus Aziz Mengal, purtator de cuvant pentru autoritatea regionala responsabila de managementul dezastrelor.Acesta a precizat ca inundatiile au avariat poduri si autostrazi, izoland Gawadar, oras-port situat la Marea Arabiei.Biroul meteorologic din Pakistan a prognozat o crestere cu 20% mai mare de precipitatii si inundatii urbane in timpul sezonului musonic de anul acesta si le-a cerut autoritatilor sa ia masuri de precautie.Viituri, eroziunea solului, averse, seceta si smog cauzat de calitatea scazuta a aerului au fost fenomene frecvente in Pakistan in ultimii ani.Expertii in clima sustin ca unul dintre factori ar fi impactul incalzirii globale, dar si proximitatea acestei tari cu tari puternic industrializate precum China si India