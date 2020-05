Doi pasageri au supravietuit prabusirii avionului din Pakistan: "Tot ce vedeam in jur erau flacari si fum"

Ground Zero Karachi pic.twitter.com/Qi3acK9ct5 - Kartikeya Sharma (@kartikeya_1975) May 22, 2020

Ceilalti 97 de oameni aflati la bord, pasageri si membri ai echipajului, au murit. Si la sol au fost multiple victime, insa nu exista un bilant clar.Unul dintre cei doi supravietuitori a povestit, in spital, cum a reusit sa se salveze din epava in flacari."Tot ce vedeam in jur erau flacari si fum. Auzeam tipete din toate partile. De copii si de adulti. Dar tot ce vedeam era foc, nu vedeam oameni, doar le auzeam tipetele. Mi-am desfacut centura de siguranta si am vazut o lumina, m-am indreptat spre acea lumina. Eram cam la 3 metri, a trebuit sa sar ca sa ajung la sol sa ma pun la adapost", a declarat inginerul Muhammad Zubair pentru Geo News, potrivit The Guardian Initial, vineri aeroportul anuntase ca la bord se aflau 99 de pasageri si 8 membri ai echipajului, insa mai tarziu a facut public manifestul de zbor si s-a observat ca 99 de oameni erau cu totul, din care 91 de pasageri (51 de barbati, 31 de femei si 9 copii).Avionul a pus la pamant 3 cladiri, in timp ce alte 10-12 au fost avariate. Printre daramaturi au fost gasite mai multe cadavre, dar si persoane ranite.Zborul PK8303 a decolat din Lahore si trebuia sa aterizeze la 14:30 (ora locala) in Karachi, dar a disparut de pe radar. Pilotul a raportat catre turnul de control o problema tehnica inainte de a se pierde contactul. Marorii spun ca aeronava, un Airbus A320, ar fi incercat de cateva ori sa aterizeze insa fara succes si apoi s-a prabusit in zona rezidentiala de langa Aeroportul International Jinnah.Tragedia aviatica are loc la doar cateva zile dupa ce autoritatile pakistaneze au permis reluarea zborurilor comerciale, dupa perioada de restrictii impuse pentru stoparea raspandirii noului coronavirus. Totodata, tara se pregateste de sarbatoarea sfarsitului Ramadamului si inceputul sarbatorii musulmane Eid al-Fitr, astfel ca multi oameni calatoresc acum spre orasele si satele lor natale.