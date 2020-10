Pakistan: Cel putin sapte persoane au decedat intr-o explozie cu bomba la o scoala islamica din Peshawar

Incidentul a avut loc intr-o scoala unde aproximativ 100 de copii cu varste cuprinse intre opt si 15 ani urmau cursuri despre Coran, a declarat seful politiei locale Mohamed Ali Khan.Un barbat a intrat in scoala islamica marti, 27 octombrie, in jurul orei locale 8.00 si a lasat o punga de plastic pe holul scolii. Explozia bombei a ranit aproape toate persoanele aflate pe hol, a adaugat Khan.El a precizat ca in atac au fost folosite aproximativ 6 kilograme de explozibil.Situat in apropierea frontierei cu Afganistanul, orasul Peshawar este de mult timp scena violentelor comise de islamisti.Desi numarul incidentelor din acest oras si din Pakistan in general a scazut in ultimii ani, in 2020 s-au inmultit atacurile asupra fortelor de securitate din provincia Khyber Pakhtunkhwa, a carei capitala este Peshawar.Unele dintre aceste atacuri au fost revendicate de talibanii pakistanezi.In 2014, militanti islamisti avand legaturi cu talibanii au aruncat in aer o scoala militara din Peshawar, ucigand aproape 150 de adolescenti.Atacurile comise in Pakistan incepand din 2004 de catre militanti Al-Qaeda, talibani si gruparea Stat Islamic s-au soldat cu aproximativ 70.000 de morti, printre care politicieni, membri ai fortelor de ordine, activisti pentru drepturile omului si jurnalisti.