Zeci de mii de musulmani au demonstrat in Pakistan, Bangladesh si teritoriile palestiniene impotriva Frantei

Ministrul de Interne francez Gerald Damarnin a declarat ca Franta, unde traieste cea mai numeroasa comunitare musulmana din Europa si care in ultimii ani a fost tinta unei serii de atacuri ale militantilor, este angajata intr-un razboi cu ideologia islamista si ca sunt probabile si alte atacuri.In Pakistan, politia a tras cu gaze lacrimogene asupra protestatarilor care au strapuns blocajele de securitate din Islamabad, intr-o incercare esuata de a manifesta la Ambasada Frantei impotriva tiparirii in Franta a imaginilor care il infatiseaza pe profetul Mohammad.Proteste si adunari care au marcat aceasta ocazie au avut loc si in orasele pakistaneze Karachi, Lahore si Peshawar.In Bangladesh, zeci de mii de oameni au marsaluit prin capitala Dhaka, scandand "Boicotarea produselor franceze" si purtand bannere care l-au numit pe Macron "cel mai mare terorist din lume"."Macron conduce islamofobia", a declarat un demonstrant din Dhaka, Akramul Haq. "El nu cunoaste puterea Islamului. Lumea musulmana nu va lasa sa treaca acest lucru in zadar. Ne vom ridica si vom fi solidari impotriva lui ".Unii manifestanti din Bangladesh au ars, de asemenea, efigii ale lui Macron si au purtat decupari ale imaginii presedintelui cu o ghirlanda de pantofi la gat, o insulta severa conform Islamului.Intr-un district cu majoritate musulmana din centrul financiar al Indiei, Mumbai, aproximativ 100 de afise care il aratau pe Macron cu o cizma pe fata si care il numeau "demon" au fost lipite pe trotuare si drumuri.In Liban , fortele de securitate au tras gaze lacrimogene pentru a respinge aproximativ 300 de protestatari, inclusiv sustinatorii unui partid islamist sunnit local, care au marsaluit de la o moschee din capitala Beirut la resedinta oficiala a ambasadorului francez.Mii de credinciosi palestinieni s-au adunat dupa rugaciunile de vineri la Moscheea Al-Aqsa, al treilea cel mai sfant loc din Islam, in orasul vechi al Ierusalimului, pentru a condamna republicarea caricaturilor lui Mohammad in Franta. "O natiune al carei lider este Mohammad nu va fi infranta", au scandat protestatarii."Il consideram pe presedintele francez responsabil pentru actele de haos si violenta care au loc in Franta din cauza comentariilor sale impotriva islamului si impotriva musulmanilor", a spus Ikrima Sabri, predicatorul care a tinut predica la al Aqsa.In Ramallah, in Cisiordania ocupata de Israel , palestinienii au calcat in picioare un steag francez mare si au ars alte steaguri franceze.In Gaza , condusa de miscarea islamista palestiniana Hamas, sute de palestinieni au participat la mitingurile anti-Franta, scandand: "Cu sufletele si sangele nostru vom rascumpara Profetul".Mii de oameni din Somalia au participat la rugaciunile de vineri in moschei, unde predicile au fost dominate de blesteme si condamnarea lui Macron si a guvernului sau.Abdirahman Hussein Mohamed, un negustor din capitala Mogadisciu, a pus deoparte toate produsele franceze, inclusiv cele pentru spalarea fetei, parfumurile si alte produse cosmetice, cu un semn mare, "NU DE VANZARE"."Nu voi vinde niciodata aceste produse ... atata timp cat Franta nu isi cere scuze. Franta l-a insultat pe profetul nostru ", a declarat Mohamed pentru Reuters. Unele cumparatoare au fost de acord.Am fost unul dintre consumatorii de produse cosmetice franceze. Acum nu voi mai cumpara ", a spus Anisa Ahmed, in varsta de 22 de ani." Voi cauta produse din alte tari. "Politia rusa a retinut in jur de 15 persoane la Moscova , dupa ce zeci de oameni s-au adunat in fata Ambasadei Frantei pentru a protesta impotriva lui Macron. Unii dintre protestatari au calcat in picioare portretele lui Macron si au scandat "Allahu Akbar".Franta a ridicat joi alerta de securitate la cel mai inalt nivel, dupa ce un barbat cu un cutit care striga "Allahu Akbar" (Dumnezeu este cel mai mare) a decapitat o femeie in varsta intr-o biserica si a ucis inca doua persoane inainte de a fi impuscat si luat de politisti."Nu vom da inapoi sub niciun motiv", a spus Macron in fata Bazilicii Notre Dame din orasul Nisa, de pe Riviera Franceza. Franta a fost atacata "din cauza valorilor noastre, a gustului nostru pentru libertate, pentru dreptul de a avea libertate convingerilor pe teritoriul nostru", a adaugat el.Atacul a coincis cu furia musulmana din ce in ce mai mare fata de apararea de catre Franta a dreptului de a publica caricaturi care il infatiseaza pe profetul Mohammad, dupa ce un simpatizant islamist a decapitat un profesor francez, la inceputul acestei luni, pentru ca le-a aratat astfel de imagini elevilor in timpul unei lectii de educatie civica.Mai multi lideri din Asia, inclusiv premierul australian Scott Morrison si premierul indian Narendra Modi, si-au exprimat solidaritatea fata de Macron si Franta."Este actul cel mai insensibil, las si vicios, de barbarie, al teroristilot si ar trebui condamnat in cel mai puternic mod posibil", a spus Morrison. "Impartasim valori (cu Franta). Sustinem aceleasi lucruri. "El a condamnat, de asemenea, comentariile absurde ale fostului premier malasian Mahathir Mohamad, ca musulmanii au dreptul sa fie suparati si sa omoare "milioane de francezi pentru masacrele din trecut". Mahathir a spus ca aceste comentarii ale sale au fost scoase din context.