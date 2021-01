Autoritatea Palestiniana va organiza in 22 mai primele alegeri dupa 2006

"Presedintele Mahmoud Abbas a publicat un decret prezidential cu privire la organizarea de alegeri generale", indica un comunicat difuzat de agentia oficiala de presa palestiniana Wafa.Alegerile parlamentare vor avea loc pe 22 mai, iar scrutinul prezidential pe 31 iulie. Cele mai recente alegeri prezidentiale palestiniene s-au desfasurat in ianuarie 2005, iar ultimele alegeri legislative in ianuarie 2006.Scrutinul parlamentar desfasurat in 2006 a fost castigat in mod surprinzator de Hamas, care din 2007 detine controlul in Fasia Gaza Potrivit cotidianului The Jerusalem Post, la inceputul acestui an presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat ca a ajuns la un acord cu miscarea Hamas pentru organizarea de alegeri parlamentare si prezidentiale. Anuntul a survenit dupa ce Abbas a primit o scrisoare din partea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, privind incetarea disputei dintre Fatah si Hamas.