In ciuda scandalului legat de Ierusalim, vicepresedintele SUA nu renunta la vizita in Palestina. Fatah ii transmite ca nu este binevenit

In ciuda scandalului legat de recunoasterea de catre Statele Unite a capitalei Ierusalim pentru statul Israel, vicepresedintele american Mike Pence va merge totusi in aceasta luna in vizita pe care o avea programata in Palestina.

Un responsabil al partidului palestinian Fatah a sustinut, joi, ca vicepresedintele Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia lui Donald Trump anuntata acum cateva zile si care a provocat dezaprobare internationala si violente in Israel.

Vizita lui Mike Pence in Israel si in teritoriile palestiniene este prevazuta in a doua jumatate a lunii decembrie.

Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, lider al Fatah, nu a mentionat vizita lui Mike Pence in reactia sa, miercuri, la declaratia lui Donald Trump.

"Vicepresedintele american nu este binevenit in Palestina", a declarat pentru AFP Jibril Rajoub. "Presedintele Abbas nu il va primi din cauza anuntului" (facut de presedintele Trump), a adaugat el.

La randul sau, Casa Alba a afirmat joi ca o eventuala anulare a intalnirii dintre Mike Pence si Mahmoud Abbas va fi "contraproductiva".

Venirea vicepresedintelui american care va vizita, de asemenea, Egiptul capata un caracter special dupa anuntul lui Donald Trump care a provocat furia palestinienilor si o larga condamnare internationala.

Pentru Mahmoud Abbas, Washingtonul nu mai poate juca rolul sau istoric de mediator de pace cu israelienii dupa anuntul facut de Donald Trump. "Prin aceste declaratii deplorabile, Statele Unite saboteaza deliberat toate eforturile de pace", a reactionat el miercuri.

Liderii palestinieni revendica Ierusalimul de Est, ocupat si anexat de Israel in 1967, drept capitala a statului la care aspira. Israelul proclama intregul Ierusalim, de Vest si de Est, drept capitala sa "eterna si indivizibila".

