Moartea lui Arafat ar putea fi anchetata intr-un spital elvetian

Un laborator dintr-un spital elvetian, care ar urma sa ancheteze moartea lui Yasser Arafat, a cerut din partea autoritatilor palestiniene sa-i garanteze independenta si transparenta, pe parcursul anchetei.

Institutul de Radiofizica (IRA) al Centrului Spitalicesc Universitar din cantonul elvetian Vaud (CHUV), cu sediul la Lausanne, a informat ca studiaza o cerere de ancheta a autoritatilor palestiniene cu privire la moartea lui Yasser Arafat, relateaza Chicago Tribune.

"Principala noastra grija este de a garanta independenta, credibilitatea si transparenta oricarei posibile implicari din partea noastra", a afirmat un purtator de cuvant al CHUV, Darcy Christen, evitand sa confirme daca laboratorul elvetian a acceptat sa recurga la teste asupra ramasitelor liderului palestinian.

Teza otravirii lui Yasser Arafat a fost relansata in 3 iulie prin difuzarea de catre Al-Jazeera a unui documentar in care se mentioneaza ca Institutul de radiofizica din Lausanne - care a analizat esantioane biologice prelevate de pe obiectele personale ale lui Arafat remise vaduvei sale de spitalul din Percy (de langa Paris), unde acesta a decedat in 11 noiembrie 2004 - a descoperit pe acestea o "cantitate anormala de poloniu".

Autoritatea Palestiniana a cerut o ancheta internationala legata de acest caz.

