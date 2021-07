Provocarea intampinata de medicii care l-au operat pe Papa Francisc. Interventia a durat trei ore, sub anestezie generala

In plus, nu a fost necesara recurgerea la colostomie, o deschidere artificiala a colonului ce permite evacuarea scaunului intr-o punga. De asemenea, nu a fost constata nici o stare de febra post-operatorie a pacientului, au precizat medicii italieni. Papa Francisc , in varsta de 84 de ani, "se afla in conditii generale bune, este alert si respira fara asistenta" dupa o "colectomie stanga" (ablatie a unei portiuni din colon) de "aproximativ trei ore" sub anestezie generala, programata, potrivit Vaticanului, pentru a trata o stenoza diverticulara simptomatica a colonului, a anuntat biroul de presa de la Vatican intr-un comunicat publicat luni. Papa ar trebui sa ramana internat (la Spitalul Gemelli din Roma, n.r.) aproximativ o saptamana, daca nu apar complicatii", a precizat acelasi comunicat.Evolutia sa medicala este buna si considerata normala, intrucat papa a dormit bine noaptea precedenta, iar dimineata s-a ridicat din pat si a facut cativa pasi, precizeaza Reuters.Rezultatele analizelor de rutina sunt bune, a dezvaluit Matteo Bruni, purtatorul de cuvant al Vaticanului. El a mai spus ca papa Francisc a luat micul-dejun marti dimineata si a citit cateva ziare.Prima tehnica operatorie la care au recurs chirurgii italieni, laparoscopia sau coelioscopia, se bazeaza pe utilizarea unui endoscop, un instrument suplu - continand un tub optic, lumina si camera de luat vederi -, care poate fi asociat cu alte instrumente chirurgicale.Totusi, prezenta unei cicatrici mai vechi, cauzata de o interventie chirurgicala precedenta la nivelul abdomenului pacientului, a constrans echipa medicala sa schimbe metoda de interventie, potrivit mass-media italiene. Acest lucru nu reprezinta insa ceva neobisnuit, potrivit expertilor din domeniul sanatatii. Papa Francisc se afla in aceeasi rezerva de la etajul al zecelea al Spitalului Gemelli pe care a folosit-o si papa Ioan Paul al II-lea, operat de mai multe ori in acest spital, inclusiv dupa o tentativa de asasinat in 1981 si din cauza unei tumori la colon in 1992.Rezerva, supranumita Vatican III din cauza numeroaselor internari ale lui Ioan Paul al II-lea, ale carui resedinte oficiale erau Vatican si Castelul Gandolfo, dispune si de un mic salon echipat cu un altar.Papa Francisc sufera de o inflamatie potential dureroasa a diverticulelor, hernii sau mici "buzunare" care se formeaza in peretii aparatului digestiv si a caror frecventa creste odata cu varsta. Una dintre complicatiile posibile ale acestei afectiuni este stenoza, care inseamna o ingustare a intestinului.Potrivit cotidianului Il Corriere della Sera, papa Francisc a dorit sa planifice aceasta operatie la inceputul verii, cand obligatiile sale oficiale sunt mai putin numeroase, pentru a putea sa isi petreaca perioada de convalescenta in liniste.Suveranul pontif si-a suspendat deja audientele generale de miercuri si, pentru moment, urmatoarea lui prezenta oficiala este fixata pentru duminica, odata cu traditionala rugaciune "Angelus". Daca, asa cum este prevazut, papa va fi inca spitalizat la acea data, el ar putea sa rosteasca rugaciunea de la fereastra spitalului, la fel ca Ioan Paul al II-lea, nu de la fereastra Palatului Apostolic din Piata Sf. Petru din Roma.