Anunt surprinzator de la Vatican: Cand va demisiona papa Francisc

Pontificatul Papei Francisc va mai dura "alti cinci ani", dupa care acesta va demisiona, a declarat marti monseniorul Luigi Bettazzi, episcop emerit de Ivrea.

Intr-un interviu acordat Rai Radio2, Bettazzi, care a anticipat si demisia Papei Benedict al XVI-lea, a fost rugat sa explice de ce Francisc a declarat recent ca pontificatul sau va fi scurt, fara a oferi insa detalii.

"Cred ca Francisc se gandeste ca daca in cativa ani nu se va mai simti suficient de puternic, asa cum a fost cazul lui Benedict, va demisiona pentru a deschide calea unui papa cu mai multa energie", a declarat Bettazzi.

Intrebat cat timp estimeaza el ca Francisc va ramane papa, episcopul a spus: "pentru alti cinci ani".

Intr-un interviu acordat recent postului mexican Televisa, Papa Francisc s-a referit la faptul ca Pontificatul sau va fi unul scurt. "Am sentimentul ca Pontificatul meu va fi scurt: patru sau cinci ani; nu stiu, poate chiar doi sau trei. Doi deja au trecut. Este ca o senzatie vaga. Poate este ca psihologia pariorului care se convinge pe sine ca va pierde asa ca nu va fi dezamagit, iar in cazul in care castiga va fi fericit. Nu stiu. Dar simt ca Domnul m-a pus aici pentru scurt timp", a precizat Papa.

Intr-un alt interviu, acordat in iunie cotidianului catalan La Vanguardia si televiziunii spaniole Cuatro, Papa a apreciat ca Joseph Ratzinger "nu a incalcat traditia" renuntand la papalitate pe 11 februarie 2011.

"Papa Benedict a facut un gest insemnat, a deschis o poarta. Benedict nu a incalcat traditia. De fapt el a creat o institutie a unor eventuali papi emeriti (...). As face acelasi lucru ca el. I-as cere Domnului sa ma luminze cand va veni momentul si sa-mi spuna ce trebuie sa fac. Si sunt sigur ca o va face!", a declarat Francisc.

Papa nu a spus care va fi decizia pe care o va lua daca ar fi nevoit sa-si puna problema unei deteriorari a starii de sanatatea sau a capacitatilor, dar nu a indepartat posibilitatea unei demisii, exprimandu-si multumirea fata de aceasta noua "institutie" a unor "eventuali papi emeriti".

