Cel mai recent mesaj transmis de Papa Francisc: "Nu exista pandemie si nici criza care sa poata stinge lumina Craciunului"

Rostind rugaciunea Angelus in fata credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru, suveranul pontif a remarcat ca in piata a fost instalat un brad de Craciun, iar scena Nasterii Domnului se afla in pregatire.''Aceste simboluri ale Craciunului sunt instalate totodata si in multe camine, spre incantarea copiilor, dar si a adultilor. Sunt simboluri sau semne de speranta, cu precadere in aceste vremuri dificile'', a spus acesta.Papa Francisc a indemnat insa credinciosii sa nu se opreasca la ''simbolurile'' Craciunului, ci sa le accepte ''semnificatia'', care este ''Isus, iubirea lui Dumnezeu'' si ''bunatatea infinita'' pe care a revarsat-o asupra lumii.''Nu exista pandemie si nici criza care poate stinge aceasta lumina'', a mai spus papa Francisc. ''Sa o lasam sa ne intre in inimi si sa luam legatura cu cei care au cea mai mare nevoie''.