Reactia comunitatii LGBT+ dupa declaratia Papei Francisc de sustinere a parteneriatului civil: "Este tarziu, dar macar s-a intamplat"

Intr-una dintre cele mai clare declaratii pe aceasta tema de la alegerea sa in 2013, in documentarul "Francesco", suveranul pontif a spus ca persoanele care fac parte din cupluri de acelasi sex au nevoie de drepturi legale. ''Persoanele homosexuale au dreptul sa fie intr-o familie. Sunt copiii lui Dumnezeu si au dreptul la o familie. Nimeni nu ar trebui indepartat sau facut sa se simta nefericit din aceasta cauza'', a spus papa Francisc.Discursul public al papei Francisc pe aceasta tema a evoluat de-a lungul timpului: de la vremea cand era arhiepiscop de Buenos Aires si un critic vocal al casatoriei intre persoanele de acelasi sex in Argentina, inainte de legalizarea acestora, in 2010, la a-si pune intrebarea ''cine sunt eu sa judec?'' o persoana gay care il cauta pe Dumnezeu, declaratie facuta in 2013.Activisti, membri ai comunitatii academice si lideri religiosi au comentat pentru Thomson Reuters Foundation asupra modalitatii in care declaratiile papei ar putea afecta vietile catolicilor LGBT+."Este un moment istoric atunci cand liderul Bisericii Romano-Catolice, perceput mult timp drept un persecutor al persoanelor LGBTQ, face tranzitia catre o directie atat de incurajatoare pentru cuplurile de gay si lesbiene si familiile acestora. Este un semnal ca Biserica dezvolta in continuare o abordare mai favorabila pe teme care privesc comunitatea LGBTQ", a declarat Francis Debernardo, directorul executiv al New Ways Ministry, o organizatie catolica din Statele Unite pentru apararea drepturilor persoanelor LGBTQ. Papa a luat atitudine despre nevoia de recunoastere legala a persoanelor LGBT+. Este tarziu, dar macar s-a intamplat. Cred ca ne va servi in lupta pe care o ducem... Sper ca este inceputul unui nou capitol", a declarat Bartosz Staszewski, activist pentru drepturile persoanelor LBGT+ din Polonia."Potentialul din acest punct de vedere este enorm, dar nu vreau sa anticipez posibilitatile existente inainte de a intelege ce se intampla cu adevarat. Semnaleaza cumva ca Vaticanul va inceta sa mai fie un impediment pentru protectia legala a cuplurilor de acelasi sex si a familiilor noastre? Vreau sa spun ca ar fi un moment revolutionar pe plan international", a declarat Marianne Duddy-Burke, directoarea executiva a organizatiei nonprofit DignityUSA."Nu vad in recentele declaratii ale papei Francisc niciun potential pentru adoptarea unor schimbari ale invataturii romano-catolice referitoare la caracterul ''intrinsec gresit'' al orientarii homosexuale. De-a lungul pontificatului sau, a facut in mod constat astfel de remarci in spiritul ''compasiunii'', opunandu-se in acelasi timp oricarei schimbari in politica sau doctrina bisericii", a declarat Bruce Morrill, preot si profesor in cadrul Vanderbilt Divinity School."Aceste declaratii ale papei sunt binevenite. Stim cat de mult ar putea schimba vietile zecilor de milioane de persoane LGBTI din lumea intreaga - atat pentru cei care sunt ei insisi catolici, cat si pentru cei care traiesc in comunitati catolice traditionale -, faptul de a-l auzi ca ne recunoaste existenta si dreptul de a avea o familie".In acest context, Reuters prezinta date despre drepturile cuplurilor de acelasi sex in diferite parti ale lumii:- Un numar total de 32 de tari au in legislatie o forma de parteneriat civil pentru cuplurile de acelasi sex.- Prima tara care a legalizat casatoria pentru cuplurile gay a fost Olanda , in 2001.- Casatoria intre persoane de acelasi sex este legala in 28 de tari: Argentina, Australia , Austria, Belgia Brazilia , Marea Britanie, Canada , Columbia, Costa Rica , Denemarca, Ecuador, Finlanda, Franta, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Malta, Mexic , Olanda, Noua Zeelanda Africa de Sud, Spania, Suedia, Uruguay si Statele Unite.- Casatoriile gay sunt aprig contestate de multe grupuri religioase. Liderii Bisericii Metodiste Unite au anuntat ca disputele pe aceasta tema ar putea duce la o schisma in sanul bisericii.- Aproape unul din trei persoane adulte la nivel global sunt de parere ca persoanele de acelasi sex ar trebui sa aiba dreptul de a se casatori, potrivit unui sondaj la care au luat parte 100.000 de persoane din 65 de tari, realizat in 2016.- Taiwanul a fost prima tara din Asia care a permis casatoriile gay. Campaniile pentru ca drepturi similare sa fie garantate in China si Japonia au fost contestate cu inversunare.- Pe continentul african, unde homosexualitatea este considerata o infractiune in multe tari, pasibila de pedeapsa cu inchisoarea sau pedeapsa capitala, doar Africa de Sud permite casatoriile gay.- Costa Rica a devenit prima tara din America Centrala care a dat, in mai, unda verde casatoriilor intre persoanele de acelasi sex, cu prilejul intrarii in vigoare a unei hotarari a Curtii Constitutionale.- In iulie, Muntenegru a devenit prima tara europeana care nu face parte din Europa vestica si nici din Uniunea Europeana, care a recunoscut din punct de vedere legal cuplurile de acelasi sex.- Irlanda de Nord a devenit ultima regiune din Regatul Unit care a adoptat drepturi egale la casatorie pentru cuplurile gay in februarie 2020.