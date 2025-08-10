Dezvaluri incredibile despre Papa Francisc - a fost gardian la un bar

Autor: Ana Ilie
Miercuri, 04 Decembrie 2013, ora 10:20
2492 citiri
Dezvaluri incredibile despre Papa Francisc - a fost gardian la un bar

Papa Francisc a dezvaluit ca a avut o meserie inedita inainte de a-si descoperi vocatia religioasa. Putini stiau pana acum ca Papa Francisc a fost, in tinerete, gardian la un bar din Argentina.

Acum in varsta de 76 de ani, suveranul pontif a dezvaluit fostul loc de munca cu ocazia unei vizite in biserica San Cirillo Alessandrino din Roma, scrie Fox.

Papa Francisc era cunoscut pe atunci pe numele de Jorge Mario Bergoglio. In dezvaluirile din trecutul sau, acesta a mai amintiti ca a maturat podelele si a facut teste intr-un labortaor de chimie, pe cand era adolescent.

Dezvaluirile intaresc imaginea lui Francisc de "Papa al poporului". De la preluarea functiei, in martie, Francisc s-a facut remarcat prin evitarea luxului ostentativ si prezenta inopinata in randul credinciosilor.

#Papa Francisc meserie tinerete, #Papa Francisc tinar , #Papa
