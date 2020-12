FOTO Papa Francisc, intr-un nou scandal pe Instagram. Un model care face continut video pentru adulti sustine ca a primit like de la Suveranul Pontif

uhhh the pope liked my picture? pic.twitter.com/b4hOj2vYHO - Margot 🦊 (@margot_foxx) November 19, 2020

Este pentru a doua oara cand fotografia unui model imbracat putin este placuta de contul oficial de Instagram al Papei Francisc. Margot Foxx, care are si un cont OnlyFans, si-a pus de atunci contul Instagram in modul privat din cauza atentiei pe care i-a adus-o descoperirea. Intre timp, pe Twitter , modelul a confirmat ca era imaginea si contul ei placute de Papa.Vazuta purtand un costum de baie negru in fotografie, Margo a postat o captura de ecran pe site-ul de microblogging, aratand contul oficial de Instagram al Papei Francisc "placand" o imagine crunta a ei pe Instagram. "Uhhh, papei i-a placut poza mea?", a scris Margot, evidentiind numele contului de Instagram al Papei Francisc."Papei i-a placut poza mea, ceea ce inseamna ca ma duc in rai", a scris tanara ulterior.In urma cu o luna, un cunoscut model de pe Instagram cu 2,2 milioane de urmaritori a facut un anunt care a uimit internautii. Natalia Garibotto, pe numele ei, a declarat ca Papa Francisc i-a apreciat una dintre pozele in bikini. Postarea acesteia a devenit virala si distribuita in intreaga lume.Papa Francisc se bucura de o popularitate imensa pe retelele de socializare. Contul sau oficial de Instagram are 7,6 milioane de "urmaritori", in timp ce 18,8 milioane de persoane il urmaresc pe Twitter.CITESTE SI: