Indemnul Papei Francisc: "Generozitatea fata de cei saraci constituie conditia unei vieti omenesti depline"

"In aceste luni in care intreaga lume a fost coplesita de un virus ce a adus durere, moarte, suferinta si tulburari, cate maini intinse am putut vedea!", a apreciat papa intr-un mesaj publicat pentru Ziua Mondiala a Saracilor, marcata la 15 noiembrie.Aducand inca o data un omagiu medicilor, infirmierelor, farmacistilor, voluntarilor sau preotilor care s-au aflat in prima linie cu riscul vietii lor in timpul pandemiei, Papa a declarat ca acestia "au sfidat riscul de contaminare si teama pentru a oferi sprijin si alinare". O generozitate aflata in opozitie cu "cei care isi tin mainile in buzunare si nu se lasa miscati de saracie, la care sunt adesea complici", a adaugat papa."Indiferenta si cinismul sunt hrana lor zilnica", a spus papa evocand "mainile intinse care ating tastele de computer pentru a transfera bani dintr-o parte a lumii in alta, asigurand bogatia unei elite si saracia grea multimilor ori falimentul unor natiuni intregi", sau "mainile intinse pentru a acumula bani prin vanzarea de arme pe care alte maini, chiar si ale copiilor, care le vor folosi pentru a semana moartea si saracia". In acest sens, suveranul pontif i-a pus laolalta pe traficantii de droguri care traiesc in lux, pe cei corupti sau pe legiuitorii care nu aplica legile pe care ei insisi le stabilesc.Pe de alta parte, "generozitatea fata de cei saraci" constituie "conditia unei vieti omenesti depline", a subliniat papa indemnand "comunitatea crestina sa se implice in aceasta experienta" in fata "strigatului tacut al multor saraci".Papa a abordat pe larg in mesajul sau tulburarile cauzate de intrarea in izolare a jumatate din populatia planetei. "Aceasta pandemie a venit pe neasteptate si ne-a prins nepregatiti, lasand un profund sentiment de dezorientare si de neputinta", a spus el."Acest moment pe care il traim a pus in criza multe certitudini. Ne simtim mai saraci si mai slabi deoarece am experimentat sentimentul limitarii si al restrictionarii libertatii. Pierderea locului de munca, a relatiilor afective cele mai dragi, precum lipsa relatiilor interpersonale obisnuite, au deschis brusc orizonturi pe care nu mai eram obisnuiti sa le observam. Bogatiile noastre spirituale si materiale au fost puse sub semnul intrebarii si am descoperit ca ne este frica. Inchisi in linistea caselor noastre, am redescoperit cat de importanta este simplitatea si mentinerea privirii fixate asupra a ceea ce este esentialul. Am dezvoltat nevoia unei noi fraternitati, capabile de ajutor si stima reciproca. Acesta este un moment favorabil pentru a simti din nou ca avem nevoie unul de celalalt, ca avem o responsabilitate fata de ceilalti si fata de lume", a concluzionat suveranul pontif.Saptamana aceasta, papa, care detine totodata calitatea de episcop al Romei, a instituit un fond de un milion de euro, din partea Bisericii pentru muncitorii aflati in dificultate din capitala Italiei, in special cei afectati de pandemie, precum zilierii, stagiarii, lucratorii cu posibilitati ocazionale de munca, antreprenorii cu mici afaceri si liber profesionistii.Prin lansarea acestei "aliante pentru Roma", papa a indemnat cetatenii si institutiile sa se implice, in timp ce orasul Roma si regiunea au participat fiecare la acest fond in valoare de un milion de euro.