Mesajul puternic al Papei Francisc de Craciun. Indeamna la "fraternitate" si la un "vaccin pentru toti"

"We come from every continent, from every language and culture with our own identities and differences - yet we are all brothers and sisters"



Pope Francis delivers Christmas Day address acknowledging the impact of the coronavirus pandemic https://t.co/JBZjRnqRVV pic.twitter.com/H70ab1jDvk - BBC News (World) (@BBCWorld) December 25, 2020

Pope Francis celebrated a low-key Christmas Eve Mass made somber by the coronavirus pandemic https://t.co/wN44R13hZI pic.twitter.com/n7l8wYV3Vy - Reuters (@Reuters) December 25, 2020

"In acest moment istoric, marcat de criza ecologica si de grave dezechilibre economice si sociale, agravate de pandemia (noului) coronavirus, avem nevoie, mai mult ca niciodata de fraternitate", subliniaza Suvernaul Pontif.El indeamna la o fraternitate concreta - in afara familiei, etniei, religiei, limbii sau culturii, in cel de-al optulea mesaj de Craciun, pe care l-a citit in palatul apostolic, pentru a evita ca o multime sa se adune in Piata Sfantul Petru, in contextul in care Italia este in carantina de sarbatori.Apelul sau la solidaritate se aplica "mai ales persoanelor celor mai fragile, bolnavilor si tuturor celor care, in aceasta perioada, au ramas fara serviciu sau sunt in mare dificultate din cauza consecintelor economice ale pandemiei, dar si femeilor care, timp de luni de izolare, au fost supuse unor violente domestice".Evocand descoperirea vaccinurilor si aparitia lor ca niste "raze de speranta" intr-o "perioada de obscuritate si incertitudine", el subliniaza ca aceste raze "trebuie sa fie accesibile tuturor"."Noi nu putem permite ca nationalismele inchise sa ne impiedice sa traim ca o adevarata familie umana, asa cum suntem", declara Francisc."Nu putem nici sa lasam virusul individualismului radical sa ne invinga si sa ne faca indiferenti fata de suferintele celorlalti frati si surori", subliniaza el.Papa considera ca "legile pietei si brevetele de invetie" nu trebuie sa faca legea in "sanatatea omenirii".El le cere, astfel, liderilor statelor, intreprinderilor si organismelor internationale "sa promoveze cooperarea si nu concurenta si sa caute o solutie pentru toti: vaccinuri pentru toti, mai ales pentru cei mai vulnerabili si cei mai nevoiasi in toate regiunile lumii".Visul fraternitatii impotriva inegalitatilor socio-economice - opus adesea "dogmei neoliberale" - constituie o tema-far de aproape opt ani a pontificatului papei argentinian.Insa ea a devenit deosebit de prezenta in discursurile sale de la inceputul pandemiei covid-19, si mai ales odata cu publicarea, in octombrie, a unei lungi pledoarii in acest sens, Enciclica "Fratelli tutti" ("Tot frati").Vineri, Papa s-a gandit si la intalnirile dificile in familie, o ocazie sa le sublinieze importanta."Ma gandesc in acest moment la familii: la cele care azi nu se pot reuni, dar si la cele care sunt obligate sa ramana acasa", declara el in mesajul sau."Fie ca acest Craciun sa fie pentru toti ocazia redescopririi familiei ca leagan al vietii si credintei, un loc de iubire primitor, de dialog, al iertarii, solidaritatii fraterne si bucuriei impartasite, o saursa de pace pentru toata omenirea", a spus Papa inainte sa ureze un "Craciun fericit tuturor!".