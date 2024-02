Papa Benedict al XVI-lea recunoaste posibilitatea unei demisii

Papa Benedict al XVI-lea spune, in noua sa carte, ca nu ar ezita sa devina primul suveran pontif, in mai bine de 700 de ani, care sa renunte la titlu, daca s-ar simti incapabil "fizic, psihic sau spiritual" sa conduca Biserica Catolica.

Oficialii Bisericii Catolice evita in general sa discute acest subiect pentru ca este unul foarte controversat.

Cartea, numita "Lumina lumii: Papa, Biserica si Semnul Timpului", a fost intens discutata in ultimele zile din cauza faptului ca Papa a dat "unda verde" folosirii prezervativelor pentru a opri raspandirea SIDA.

Cartea, un interviu cu jurnalistul german Peter Seewald, contine si informatii personale despre starea de sanatate a lui Benedict, viata de zi cu zi si viitorul sau, potrivit Reuters.

"Da, daca un Papa isi da seama in mod clar ca nu mai poate sa faca fata fizic, psihic si spiritual indatoririlor sale, atunci are dreptul si in unele circumstante, indatorirea, sa isi dea demisia", a declarat Papa Benedict al XVI-lea.