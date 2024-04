Papa Benedict: Educatia sexuala ameninta libertatea religioasa europeana

Intr-o intalnire pe care a avut-o cu reprezentantii corpurilor diplomatice acreditate de Sfantul Scaun, Papa Benedict al XVl-lea a spus ca "suprimarea din viata publica a sarbatorilor si simbolurilor religioase in numele respectarii celor care apartin altor religii si a celor care nu cred" in Dumnezeu este "o dovada a marginalizarii religiei, in special a crestinismului".

De asemenea, Papa a afirmat ca, actionand de aceasta forma, statele "limiteaza drepturile celor care sunt credinciosi de a-si exprima credinta public" si ca "taie radacinile culturale ce stau la baza identitatii profunde si la coeziunea sociala a numeroase natiuni", informeaza El Pais.

Papa a atacat direct educatia laica, subliniind ca nu poate pastra tacerea in fata "altei amenintari a libertatii religioase a unor familii din unele tari europene, carora "li se impune participarea la cursuri de educatie sexuala sau civica, unde se predau conceptii personale de viata, aparent neutre, dar care, in realitate, denota o antropologie contrara credintei si a dreptului adevar".

In continuare Papa Benedict al XVI a aratat ca este "preocupant" ca "serviciul oferit de comunitatile religioase intregii societati, indeosebi generatiilor tinere, este prejudiciat sau impiedicat prin proiecte de lege care ameninta cu instaurarea monopolului de stat asupra scolasticii, asa cum se intampla in unele tari din America de Sud" si a cerut statelor sa garanteze comunitatilor religioase "activitatea libera in societate, cu precadere in sectoarele sociale caritabile sau educative".

"Solicit tuturor guvernelor sa promoveze sisteme educative care sa respecte dreptul primordial al familiilor de a decide asupra educatiei copiilor si sa se inspire din principiul intrajutorarii, fundamental in organizarea unei societati juste".

Comentand libertatea religioasa in tarile musulmane, Ratzinger a reamintit atentatul care a "lovit brutal" Biserica din Alexandria (Egipt) la sfarsitul anului trecut, dar si "succesiunea de atacuri" impotriva minoritatilor crestine, cerand implicarea autoritatilor politice si liderilor islamisti "pentru ca cetatenii crestini sa poata convietui in securitate", semnaland "necesitatea urgenta de a fi adoptate, in pofida dificultatilor si a amenintarilor, masuri eficace pentru a proteja minoritatile religioase".

Pentru a da exemple concrete, Papa a mentionat Irakul si in mod special Pakistanul, solicitand Guvernului abolirea legii blasfemiei, care, conform spuselor sale "serveste ca si pretext pentru a justifica injustitia si violenta contra minoritatilor religioase".

Cazul "tragicului asasinat al guvernatorului din Pujab" nu face altceva decat sa demonstreze ca abolirea trebuie facuta cat mai repede. Vorbind fara ocolisuri, Papa Benedict a subliniat ca violenta isi are radacinile in discriminarea sociala si politica prezenta in tarile unde Islamul este majoritar: "Libertatea religioasa nu se aplica cu adevarat cand ti se garanteaza doar libertatea cultului, si aceea limitata".

Inainte de a solicita statelor din Peninsula Araba (unde traiesc numerosi imigranti crestini) sa faciliteze Bisericii Catolice crearea de structuri religioase adecvate, Suveranul Pontif a mai spus ca este nevoie de curaj si de "completarea libertatii religioase cu programe care, incepand cu scoala primara si in spiritul invataturilor sfinte, sa educe in a respecta pe toti membrii omenirii".