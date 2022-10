Papa cere sa se investigheze interzicerea sacrificiilor ritualice in Polonia

Papa Francisc a cerut sa se faca o investigatie in ceea ce priveste interdictia Poloniei fata de sacrificarea ritualica a animalelor.

Anuntul a fost facut, luni, de presedintele Congresului Mondial al Evreilor, scrie AFP. Sacrificiile ritualice au fost interzise in Polonia de la inceputul acestui an, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca astfel de practici intra in conflict cu drepturile animalelor. Decizia ii afecteaza pe evrei si musulmani, persoane care apartin unor religii ale caror traditii contin astfel de ritualuri.

Papa Francisc s-a intalnit luni cu Ronald Lauder, presedintele Congresului Mondial al Evreilor, formatiune care ii reprezinta pe evreii din afara granitelor Israelului.

"Papa si-a exprimat ingrijorarea cu privire la interdictia sacrificarilor ritualice si i-a cerut cardinalului Kurt Koch, presedintele Comisiei Vaticanului pentru Relatia cu Evreii, sa investigheze problema si sa vina cu un raport saptamana viitoare", a declarat Ronald Lauder.

Comunitatile evreiesti si musulmane din Polonia numara fiecare aproximativ 30.000 de membri care traiesc in aceasta tara cu o populatie de 38 de milioane de locuitori.

Presedintele Congresului Mondial al Evreilor a declarat ca Papa si-a exprimat opozitia fata de tot ceea ce inseamna restrictie fata de libertatea religioasa.

Oficialii israelieni sustin ca interzicerea producerii de carne kosher afecteaza eforturile de refacere a vietii evreiesti in Polonia.

