Papa emerit Benedict al XVI-lea, "extrem de fragil" din cauza unei boli infectioase: "Vocea lui abia se aude"

Benedict al XVI-lea sufera de erizipel la nivelul fetei, o boala infectioasa caracterizata printr-o tumefactie rosiatica, care provoaca mancarime si dureri severe, a precizat ziarul."Potrivit lui Seewald, papa emerit este acum extrem de fragil (...). Capacitatile sale intelectuale si memoria nu ii sunt afectate, dar vocea lui abia se aude", a scris Passauer Neue Presse.Peter Seewald l-a intalnit sambata, la Roma, pe Benedict al XVI-lea pentru a-i prezenta biografia, potrivit cotidianului."In timpul acestei intalniri, papa emerit, in pofida bolii sale, a fost optimist si a spus ca, daca isi va recapata puterile, ar putea incepe din nou sa scrie", a adaugat el. Papa Benedict al XVI-lea si-a vizitat fratele mai mare Georg, care era bolnav, in Germania, in iunie, marcand prima sa calatorie in afara Italiei de la demisia sa neasteptata in 2013. Georg Ratzinger a murit doua saptamani mai tarziu.Cei doi frati, amandoi hirotonisiti in aceeasi zi, in iunie 1951, erau foarte apropiati.Primul papa care a demisionat in aproape 600 de ani, Benedict al XVI-lea, care a invocat motive de sanatate, a dus o viata retrasa intr-o mica manastire din Vatican dupa retragerea sa.