Papa Francisc: "2021 va fi un an bun, daca oamenii vor avea grija unii de altii. Avem nevoie de un vaccin pentru suflet"

"Nu conteaza cate persoane cunoastem, daca nu ne putem ingriji de ele. Anul acesta, in timp ce asteptam o recuperare si noi tratamente, sa nu uitam de grija fata de ceilalti. Pentru ca, pe langa un vaccin pentru corp, avem nevoie de un vaccin pentru suflet, care inseamna grija fata de ceilalti. Va fi un an bun daca ne ingrijim unii de altii, asa cum Fecioara Maria are grija de noi", a spus papa.Aceste cuvinte ale papei Francisc au fost citite in omilia oficiata de cardinalul Pietro Parolin, in cadrul liturghiei de Anul Nou dedicata Fecioarei Maria, care este celebrata in fiecare an de Vatican in ziua de 1 ianaurie.Papa Francisc urma sa oficieze aceasta slujba, precum si cea de joi 31 decembrie, insa o criza de sciatica l-a impiedicat sa participe la cele doua liturghii.Asa cum a facut si in ajun, papa Francisc a lasat in scris omilia pentru a putea fi citita vineri de Anul Nou de cardinalul Parolin in fata unui mic numar de participanti si de reprezentanti ai mass-media, prezenti in numar redus in Bazilica Sf. Petru pentru a evita contagierile cu noul coronavirus.Aceasta slujba, ca si restul liturghiilor oficiate in perioada sarbatorilor la Vatican, s-a desfasurat in lipsa credinciosilor.Biserica Catolica a facut din ziua de Anul Nou o sarbatoare inchinata sfintei Fecioare Maria, mama preacurata, care la inceput s-a chemat Sarbatoarea Felicitarii Maicii Domnului. Fecioara Maria l-a nascut pe Iisus in ziua de Craciun, iar crestinii au venit sa o felicite pe Maria, cea nascatoare de Dumnezeu, in prima zi a Anului Nou.In anul 1968 papa Paul al VI-lea a declarat ziua de 1 ianuarie, Ziua Mondiala a Pacii, in care crestinii sa se roage pentru incetarea conflictelor intre popoare."Astazi, in prima zi a anului, urarea pe care v-o fac este aceea pe care insusi Dumnezeu o pune pe buzele noastre. Domnul sa va binecuvanteze si sa va pazeasca... El sa-si indrepte fata catre voi, sa va daruiasca pacea", le-a transmis papa credinciosilor din intreaga lume.